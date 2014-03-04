Учебный центр "Москва Медиа" проводит обучение теле- и радиоведущих

Фото: m24.ru

Учебный центр "Москва Медиа" на постоянной основе проводит обучение теле- и радиоведущих.

Тренинги будут интересны и полезны тем, чья работа связана с постоянным общением, кто выступает на форумах и конференциях, дает комментарии представителям СМИ и часто ведет сложные переговоры с несколькими участниками.

В курс "Искусство общения и публичных выступлений" входит изучение правил, методов и приемов публичных выступлений, техник речевых манипуляций, инструментов работы с аудиторией.

Он поможет преодолеть дискомфорт во время публичных выступлений, овладеть навыками построения эффективных коммуникаций и приемами построения публичных выступлений, а также научиться работе перед микрофоном и телекамерой.

Участники тренинга получат индивидуальную консультацию ведущего телевизионного стилиста, видеозапись презентации в профессиональной студии телеканала "Москва Доверие", бизнес-портфолио, запись выступления в студии радиостанции "Москва FM", запись интервью с ведущим телеканала "Москва 24" и сертификат об окончании курса.

Стоимость обучения - 40 тысяч рублей. При оплате за два месяца предоставляется скидка 20 процентов.

На тренинге "Ваш речевой имидж" слушатели учатся навыкам управления дыханием и голосом, исправляют дефекты речи и снимают "зажимы" перед выступлением. По окончании курса можно получить индивидуальную консультацию педагога и программу упражнений, рекомендации по формированию собственного речевого имиджа и запись своего выступления в студии радиостанции "Москва FM".

Стоимость обучения составляет 18 000 рублей. При оплате за два месяца также предоставляется скидка 20 процентов.