Работники столичного зоопарка стараются продлить медведям спячку

В Московском зоопарке медведи спят в охлаждаемых помещениях

Похолодания с нетерпением ждут обитатели Московского зоопарка. Из-за аномально теплой погоды медведи стали беспокоиться, а это может вывести их из спячки раньше срока.

Как сообщает телеканал "Москва 24", чтобы продлить зимний сон этим животным, работники зоопарка вынуждены устраивать им ночлег в специально охлаждаемых помещениях.

Температурные рекорды взбодрили и других обитателей вольеров. Как сообщили в зоопарке, на прогулку уже выходит жираф, а морские котики плещутся в бассейне.

Напомним, что во вторник в Москве был побит очередной температурный рекорд. 25 марта к 15.00 воздух в столице прогрелся до 19,3 градуса. Он стал самым теплым мартовским за 130-летнюю историю наблюдений.

Однако, по прогнозам, температура в Москве и Подмосковье начнет падать уже сегодня вечером. И если днем в столице будет до +8 градусов, то ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов