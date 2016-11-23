"Москва онлайн" покажет торжественный визит Деда Мороза в зоопарк

24 ноября Московский зоопарк превратится в место встречи самого любимого новогоднего волшебника. Дед Мороз прибудет на сказочном поезде из Великого Устюга . На перроне его будут ждать гости и обитатели Зоополиса. В отремонтированном павильоне "Приматы" пройдет прощание с уходящим 2016 годом, прошедшим под покровительством обезьяны. Посетителей ждут музыкальные представления, конкурсы и мастер-классы по изготовлению елочных игрушек.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 24 ноября в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

