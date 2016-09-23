Форма поиска по сайту

23 сентября 2016, 16:29

Интеллектуальные квесты для детей пройдут в октябре в Московском зоопарке

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Интеллектуальные игры и квесты для детей пройдут в октябре в Московском зоопарке. Познавательные программы "Зоотропы для любознательных" будут проходить каждую субботу месяца, сообщает mos.ru.

Программа включает в себя часовой квест по территории всего зоосада и интеллектуальную игру. Кроме того, участников ожидают разнообразные викторины и творческие мастер-классы.

Темой квеста 1 октября станут "Осенние превращения", 8 октября – "Заповедными тропами", 15 октября – "Очень зверский квест", 22 октября – "Хочу работать в зоопарке". Завершится серия квестом на тему "Про тех, кого не любят".

Начало мероприятий запланировано на 12:00 и 15:00. Принять участие в играх смогут все желающие. Стоимость одного квеста составит 500 рублей.

Московский зоопарк интеллектуальные игры квесты время с детьми городское управление

