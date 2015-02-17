Новорожденные белые медвежата впервые вышли на прогулку в зоопарке

Фото:facebook.com/MoscowZoo

В Московском зоопарке впервые вышли на прогулку два новорожденных белых медвежонка, сообщает зоопарк на своей страничке в Facebook.

"Два белых медвежонка родились 10 ноября, но первые три месяца они вместе с матерью - самкой по кличке Симона - провели в "берлоге" - во внутреннем помещении", - поясняется в сообщении.

В московском зоопарке добавили, что малыши держатся около матери и слушаются ее беспрекословно. Пока прогулки длятся совсем недолго, поэтому застать их на улице еще трудно. Из-за долгого пребывания в берлоге медвежата выглядят сейчас очень грязными, но постепенно станут белее.

В зоопарке напомнили, что сейчас у них на экспозиции живут три взрослых белых медведя – две самки (Мурма и Симона) и самец Врангель. Самец большую часть года живет вместе с одной из самок, его отделяют только перед рождением детенышей.

Ранее на прошлой неделе в столичный зоопарк привезли молодого самца двупалого ленивца по кличке Оливер. Зверек прибыл в Москву из бельгийского Антверпена.

Напомним, 14 февраля столичный зоопарк отпраздновал свой 151-й день рождения мастер-классами и выступлением уличного театра. Праздник состоял из двух частей – дневной и вечерней.

Отметим, с 1 февраля Московский зоопарк стал доступен для посещений по единому билету. По нему можно бесплатно посещать все внутренние выставки, в том числе Выставки амфибий и рептилий, экзотариум и оранжерею. Стоимость единого билета на вход в зоопарк и все выставки для взрослых составляет 400 рублей, для детей и других льготных категорий – вход бесплатный.

Отметим также, что в прошлом году началась масштабная реконструкция зоопарка. Первый ее этап завершился в августе 2014 года, к 150-летию зоопарка были отремонтированы вольеры, установлены фонари, благоустроены пруды.

На 2015 год запланирован ремонт памятника архитектуры XVIII века "Дом Клюева", организация экспозиции пауков, а также реновация террариума, слонятника и "Дома птиц". Осенью 2015 года у зоопарка появится парковка на 300 мест, а также пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу между двумя частями зоопарка. Полностью реконструкцию завершат в 2016 году.

Анатолий Федотов