Две части зоопарка соединит пешеходный мост с башнями

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"Старую" и "новую" части столичного зоопарка соединит еще один пешеходный мост, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Новое сооружение будет представлять собой однопролетный пешеходный мост с опорами в виде двух башен и ограждением высотой 1,1 метра. Протяженность надземного перехода составит 81,65 метра, ширина – 3 метра. Поверхности опор и лестницы облицуют необработанным гранитом и шлифованными гранитными плитами.

Для обеспечения доступности и безопасности нового моста проектировщики предусмотрели 2 лифта, а также электрообогрев лестниц и пешеходной зоны.

По данным ведомства, дополнительный мост планируется возвести для увеличения пропускной способности и упорядочения движения посетителей "старой" и "новой" территорий зоопарка.

Московский зоопарк реконструируют к 2014 году

Отметим, что для соблюдения регламента о противопожарной безопасности здание "Японский домик" перенесут на 10 метров от проектируемого моста.

Ранее M24.ru сообщало, что работы по благоустройству территории Московского зоопарка будут завершены к августу 2014 года.

Территорию зоопарка приведут в порядок, а также проложат новые инженерные сети. Окончание работ будет приурочено к 150-летнему юбилею зоопарка.