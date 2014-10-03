Форма поиска по сайту

03 октября 2014, 10:34

Международный День животных отметят в Московском зоопарке

Фото: m24.ru

В субботу, 4 октября, в Московском зоопарке отметят международный День животных. Посетители узнают о редких видах животных, примут участие в викторинах и лекциях.

"С 12.00 до 17.00 на всей территории от главного входа и вдоль Большого пруда, с помощью актеров уличного и кукольного театров, аниматоров и педагогов творческих мастерских, мы будем рассказывать нашим гостям о редких видах животных и их образе жизни", - сообщили в зоопарке.

Гости зоосада сделают фигурки разных животных и гипсовые слепки их следов, которые затем заберут с собой. Дети вместе с актерами помогут животным найти свои потерянные тени и примут участие в спектакле, а еще поиграют с куклами и сфотографируются с героями театральной постановки.

В финале праздника запланирован зрелищный флешмоб с гостями зоопарка.

Сюжет: Как работает столичный зоопарк
Московский зоопарк флешмобы викторины день животных время с детьми

