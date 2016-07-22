Московский планетарий организует экскурсию на самый эффектный звездопад

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В августе Московский планетарий впервые устроит выездное наблюдение звездопада, сообщила m24.ru пресс-служба.

В этом году традиционный августовский звездопад Персеиды обещает быть особенно ярким и зрелищным – количество метеоров в час составит до 150 штук. В черте города такое обилие падающих с неба космических тел не увидеть – мешает городская подсветка зданий, так что для наблюдений астрономического спектакля лучше отправиться за город. Поэтому Московский планетарий предлагает всем желающим присоединиться к группе, которая поедет наблюдать звездопад в город Переславль-Залесский.

Выездное мероприятие будет носить название "Взгляд в телескоп. Персеиды" и пройдет с 12 по 14 августа в городе Переславль-Залесский на базе КСК "Свечинский". Основной частью поездки станут наблюдения Луны, Сатурна, ярких туманностей и звездных скоплений и, конечно, метеорного потока Персеиды. Участники мероприятия узнают, как рождаются метеорные потоки, как их лучше наблюдать и снимать, познакомятся с созвездиями северных широт. В дневное время при условии ясной погоды будут проводиться наблюдения Солнца.

В свободное время гости смогут покататься на лошадях, побывать на экскурсии в "Музее экипажей", посетить конное шоу и просто насладиться окружающей природой.

Стоимость участия составляет 4000 рублей с человека. При этом дети до 6 лет смогут отправиться в путешествие в Переславль-Залесский бесплатно, а с 7 до 14 лет – за половину стоимости билета. Подробнее о поездке можно узнать на сайте Московского планетария.