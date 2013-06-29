Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня 2013, 14:02

Культура

Сегодня пройдет церемония закрытия ММКФ

Сегодня пройдет церемония закрытия ММКФ

Сегодня в столичном кинотеатре "Россия" пройдет церемония закрытия 35-го Московского международного кинофестиваля. Последним фильмом станет историческая лента "Распутин" с Жераром Депардье в главной роли.

На церемонии будут вручен приз "Золотой Святой Георгий" за лучший фильм. На эту награду претендуют 16 картин. Также будут выбраны обладатели "Серебряного Святого Георгия" - их дадут за лучшую режиссуру, и мужскую и женскую роли.

Напомним, во время нынешнего фестиваля было показано 364 фильма, из них 126 - короткометражных. Главным гостем церемонии открытия в этом году стал знаменитый голливудский актер Брэд Питт, который привез новый фильм со своим участием.

Сюжет: Дневник ММКФ
Московский международный кинофестиваль церемония награждения фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика