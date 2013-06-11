Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня 2013, 18:14

Спорт

На Лужнецкой набережной пройдет ночной забег на 10 километров

Фото: Пресс-служба

22 июня на Лужнецкой набережной пройдет третий по счету ночной забег Московского марафона на 10 километров. Всем участникам выдадут футболки со светоотражающими светящимися номерами, фонарики и браслеты. Таким образом, трассу будут освещать яркие движущиеся огни.

Участники забега будут попадать то в освещенные зоны, то в тоннели, и спецэффекты на маршруте дополнят экипировку.

На старте и финише будет играть музыка и пройдут развлечения. Регистрация на забег будет открыта до 15 июня, максимальное количество участников – 2500 человек.

Победители получат грамоты, медали и призы.

Начало забега – в 23:00, стартовый взнос – 500 рублей.

Сайты по теме


Московский марафон ночной забег Лужнецкая набережная

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика