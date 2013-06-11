На Лужнецкой набережной пройдет ночной забег на 10 километров

Фото: Пресс-служба

22 июня на Лужнецкой набережной пройдет третий по счету ночной забег Московского марафона на 10 километров. Всем участникам выдадут футболки со светоотражающими светящимися номерами, фонарики и браслеты. Таким образом, трассу будут освещать яркие движущиеся огни.

Участники забега будут попадать то в освещенные зоны, то в тоннели, и спецэффекты на маршруте дополнят экипировку.

На старте и финише будет играть музыка и пройдут развлечения. Регистрация на забег будет открыта до 15 июня, максимальное количество участников – 2500 человек.

Победители получат грамоты, медали и призы.

Начало забега – в 23:00, стартовый взнос – 500 рублей.