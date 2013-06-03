В статье о "политической проституции" не нашли оскорблений

В статье издания "Московский комсомолец" о женщинах — депутатах "Единой России" не обнаружено оскорблений и нарушений норм журналистской этики. Об этом сообщается в заключении Общественной коллегии по жалобам на прессу.

Коллегия согласилась с мнением эксперта, проанализировавшего статью "Политическая проституция сменила пол", и постановила, что в публикации нет оскорбительных выражений в чей-либо адрес, равно как и сведений, порочащих гражданина по половой принадлежности и нарушающих нормы морали.

"Спорная публикация по жанру относится к политическому памфлету, который, приближаясь к фельетону, допускает иную стилистику, чем более строгие жанры", - говорится в документе.

Напомним, поводом для разбирательства послужила не сама статья, а сообщение в микроблоге в Twitter "единоросса" Андрея Исаева, весьма резко отреагировавшего на публикацию, в которой упоминаются депутаты от "Единой России" Ольга Баталина, Ирина Яровая и Екатерина Лахова.

По словам Исаева, опубликованный материал является "грязным наездом" на женщин-депутатов. "Мелкие твари - расслабьтесь, вы нам безразличны. А вот конкретный редактор и автор ответят жестко", - написал Исаев.

В свою очередь, главный редактор газеты "Московский Комсомолец" Павел Гусев согласен с выводами комиссии и считает, что оскорблений в статье нет. "Политическая проституция" – это слова великого Владимира Ильича Ленина, историка и успешного политика. Это его слова. Я учил это в школе, в университете", - отметил Гусев.