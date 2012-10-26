Инвесторов Подмосковья привлекут к строительству школ и детских садов

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава Минрегиона Игорь Слюняев предложил привлекать частных инвесторов к строительству социальной инфраструктуры в новых микрорайонах Подмосковья.

"Мы строим жилье, нашли источники финансирования, благодаря субъектам России подбираем земельные участки, но что остается вне поля зрения? Первое – источники финансирования инженерных сетей. Вторая проблема – это транспортная инфраструктура", – сказал министр.

Также он отметил, что при строительстве микрорайонов, в том числе военных городков, необходимо создавать развитую инфраструктуру: "Третья проблема, это так называемая социальная инфраструктура, потому что в рамках вновь строящихся городков и микрорайонов очень важно, чтобы школа, магазин, детский сад сопровождали все наши планы".

Но для решения целого комплекса проблем в настоящее время не хватает финансирования. "Я считаю, что надо подумать над механизмами привлечения частных средств на эти цели. Потому что если говорить об эксплуатации введенных объектов социальной инфраструктуры, появляется интерес либо платная услуга. И вот это тоже один из элементов комплексного подхода", – цитирует ИТАР-ТАСС слова Слюняева.

Сергей Шойгу в свою очередь отметил, что на развитие социальной инфраструктуры в военных городках из бюджета области планируется выделить более четырех миллиардов рублей.