В небо над Кубинкой поднимутся "Стрижи" и "Русские витязи"

В подмосковной Кубинке празднуют 70-летний юбилей 16-й воздушной армии. Она знаменита тем, что участвовала в обороне Сталинграда и дошла до Берлина. В небо над полигоном поднимутся знаменитые "Русские витязи". Они покажут фигуры высшего пилотажа