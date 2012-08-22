В небо над Кубинкой поднимутся "Стрижи" и "Русские витязи"

В подмосковной Кубинке празднуют 70-летний юбилей 16-й воздушной армии. Она знаменита тем, что участвовала в обороне Сталинграда и дошла до Берлина. В небо над полигоном поднимутся знаменитые "Русские витязи". Они покажут фигуры высшего пилотажа
В пятницу, 24 августа, в небе над подмосковной Кубинкой пройдут показательные воздушные выступления пилотных групп "Стрижи" и "Русские витязи".
Авиашоу приурочено к празднованию 70-летия 16-й Воздушной Армии, сообщает РИА Новости.
Экипажи представят фирменные фигуры высшего пилотажа: "петлю Нестерова" , "Бочку", "Колокол", "Ромб".
"В рамках мероприятия ветеранам 16-й Воздушной Армии вручат юбилейные медали Министерства обороны РФ", - отметил официальный представитель Минобороны РФ по ВВС полковник Владимир Дрик.
Программу мероприятия продолжит праздничный концерт.