35 областных автобусов будут ездить по маршруту Москва – Красногорск

Фото: mostransavto.ru

С 1 декабря между Красногорском и Москвой начнут ездить 35 новых автобусов "Мострансавто". Ранее сообщалось, что транспортное обслуживание Красногорского района перейдет от Москвы к области. Перевозками пассажиров в Подмосковье вместо "Мосгортранса" теперь займется "Мострансавто".

Проезд будет стоить 30 рублей. Льготы для жителей Московской области и Москвы будут сохранены. На маршрутах действуют социальная карта жителя Московской области, социальная карта москвича, а также временный единый социальный билет москвича и жителя Московской области.

Билеты можно приобрести в салоне автобуса, на станции метро "Тушинская", на остановке "Станция Павшино" и на конечной остановке автобуса №540 "Павшинская пойма".

Стоит отметить, с 1 декабря не будут приниматься карты "Тройка", "Единый", проездной от 1 до 60 поездок для поездок в автобусе, троллейбусе и в трамвае, а также билеты по тарифам "90 минут" от 1 до 60 поездок, "90 минут" на 2 поездки, "90 минут" на 1 поездку.

Вопросы, связанные с возмещением стоимости купленных ранее карт, необходимо решать с компанией "Мосгортранс", сообщили в пресс-службе "Мострансавто".

Фото: mostransavto.ru



Всего выделят 35 автобусов. Четыре автобуса большой вместимости будут курсировать по маршруту от станции метро "Тушинская" до остановки "Госпиталь имени Вишневского". Семь автобусов большой и два особо большой вместимости будут возить пассажиров от метро "Тушинская" до остановки "62 больница". По маршруту метро "Тушинская" – Николо-Урюпино будут ездить три автобуса большой вместимости, четырнадцать автобусов большой вместимости по маршруту метро "Тушинская" – Красногорск и пять автобусов большой вместимости по маршруту метро "Тушинская" – поселок Юрлово.

Напомним, ранее сообщалось, что организатор перевозок общественным транспортом в столице "Мосгортранс" с 1 декабря 2014 года прекращает транспортное обслуживание Красногорского района Подмосковья. Теперь перевозки здесь станут осуществлять силами Московской области. А 64 автобуса с отмененных маршрутов будут направлены на усиление перевозок в Москве.

Кроме того, с 1 марта, возможно, отменят маршруты общественного транспорта из столицы в Подмосковье, которые обслуживает "Мосгортранс".

Как рассказал M24.RU генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов, если министерство транспорта Московской области разберется в казусах собственного законодательства, и их перестанут штрафовать, тогда данные маршруты продолжат функционирование. Если ситуация не изменится, то работу маршрутов на территории Московской области придется приостановить.