Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября 2012, 09:22

Регионы

Восемь бытовок сгорели на территории промзоны в подмосковных Люберцах

Пожар в промзоне на юго-востоке Подмосковья потушен

В результате сильного пожара на территории промзоны в подмосковных Люберцах полностью сгорели восемь деревянных бытовок. Спасатели уточняют информацию о погибших и пострадавших.

Сигнал о возгорании на улице Новорязанский проспект в деревне Машкова поступил на пульт дежурного МЧС в 7 утра 16 ноября. Уже через восемь минут на место происшествия прибыло первое пожарное подразделение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Спасатели присвоили пожару повышенный рейтинг сложности. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Возгорание удалось полностью ликвидировать в 8.05.

Ссылки по теме


Московская область пожары Люберецкий район возгорания чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика