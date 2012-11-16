Восемь бытовок сгорели на территории промзоны в подмосковных Люберцах

Пожар в промзоне на юго-востоке Подмосковья потушен

В результате сильного пожара на территории промзоны в подмосковных Люберцах полностью сгорели восемь деревянных бытовок. Спасатели уточняют информацию о погибших и пострадавших.

Сигнал о возгорании на улице Новорязанский проспект в деревне Машкова поступил на пульт дежурного МЧС в 7 утра 16 ноября. Уже через восемь минут на место происшествия прибыло первое пожарное подразделение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Спасатели присвоили пожару повышенный рейтинг сложности. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Возгорание удалось полностью ликвидировать в 8.05.