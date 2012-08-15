В Подмосковье выписали 7,5 млн рублей штрафов за мусор

ИТАР-ТАСС

Более 7,5 миллионов рублей штрафов за разбрасывание мусора вдоль дорог выписали сотрудники подмосковного управления Государственного административного технического надзора за три месяца в рамках операции "Засада".

Данная операция проводится в целях обеспечения норм и правил в сфере чистоты и порядка водителями автомобилей, а также садоводческими и дачными объединениями, передает РИА Новости.

Всего с 13 мая 2012 года привлечено к административной ответственности 1 тысяча 235 правонарушителей. Сумма административных штрафов составляет 7 миллионов 537 тысяч рублей.

Кроме того, за указанный период предотвращен сброс 888 кубометров отходов.

Наиболее результативным оказалось минувшее воскресенье, 12 августа. Было организовано 35 засад в местах сброса мусора вдоль автодорог, общая сумма штрафов составила 524 тысячи рублей.