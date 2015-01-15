Торговлю алкогольными энергетиками могут запретить в Московской области

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Продажу алкогольных энергетиков могут запретить не только в Москве, но и в Московской области, сообщает Агентство "Москва".

По словам председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова, депутаты Мосгордумы собираются рассмотреть законопроект о запрете на торговлю тонизирующими алкогольными продуктами совместно с парламентариями Московской области. В 2015 году данный вопрос будет включен в план работ Мосгордумы.

Ранее сообщалось, что законопроект о запрете продажи алкогольных энергетических напитков на территории Москвы может вступить в силу с 1 марта 2015 года.

Председатель думской комиссии по физкультуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов отметил, что текст законопроекта уже готов. Следующим этапом станет опрос в"Активном гражданине", чтобы заручиться поддержкой всех москвичей.

По мнению депутатов, именно алкогольные энергетики - самый доступный вид спиртного для детей и подростков.

Мосгордума не исключает возможности продажи безалкогольных энергетических напитков в Москве по рецепту врача.