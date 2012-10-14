Сбои в работе комплексов обработки бюллетеней зафиксированы на выборах

Фото: ИТАР-ТАСС

На избирательных участках в Щелковском районе и в Электрогорске произошли сбои в работе комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

"По докладам глав городов и районов, в которых проходят выборы, были некоторые сбои в работе КОИБов – в Щелковском районе и в Электрогорске. Однако все технические неполадки уже устранены, идет голосование в штатном режиме", – передает РИА Новости текст сообщения пресс-службы губернатора Московской области.

В Электрогорске на избирательном участке № 3304 во время сбоя системы голосование шло с использованием обычной урны.

Сегодня жители Московской области выбирают мэров Химок, Сергиева Посада, Воскресенска, Пушкино, глав Сергиево-Посадского и Мытищинского районов. Выборы депутатов проходят в Красноармейске, Электрогорске, Серебряных Прудах, Запрудне, Монино, Фряново и ряде других муниципальных образований. В регионе работают 452 избирательных участка, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней.