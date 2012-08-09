Подмосковье берет курс на малоэтажное строительство - Шаров

ИТАР-ТАСС

Московская область берет курс на малоэтажное строительство, заявил вице-губернатор Московской области Андрей Шаров.

По его словам, сейчас люди требуют не только квадратные метры, но и комфортную среду обитания. "Историю пригорода пора заканчивать. Надо начинать историю области", - цитирует Шарова "Интерфакс".

"Нам надо менять строительную политику, строить двух- и трехэтажные таунхаусы с палисадником, цветником, велосипедными дорожками. В центре города максимум 5-7-9 - этажные здания", - указал Шаров.

Также чиновник отметил, что необходимо осваивать новую территорию ближе к Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и возводить на этих землях дома эконом-класса, чтобы они могли конкурировать с многоэтажками.

Кроме того, Шаров сообщил, что в Подмосковье в ближайшее время может появиться несколько новых городов с населением около 200 тысяч человек. "Мы должны создать три-четыре города с населением 150-200 тысяч жителей, в которых необходимо создать новые рабочие места", - заявил А.Шаров,

По его словам, за счет этого будет решена транспортная проблема, проблема бюджета области, а также повысится уровень жизни граждан.