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03 августа 2012, 16:34

В Подмосковье 11 августа начинается охотничий сезон

Московская область охотхозяйства охотничий сезон

ИТАР-ТАСС

На территории Московской области 11 августа планируется открытие сезона охоты на пернатую дичь с огнестрельным оружием.

В этой связи МВД по Подмосковью обращает внимание охотников на необходимость неукоснительного соблюдения правил охоты, правил оборота оружия, его перевозки и ношения, а также о соблюдении правил пожарной безопасности.

Стоит отметить, что охота в России с 15 июня 2012 года осуществляется по новым федеральным правилам. Корректировка правил по регионам определяется постановлениями губернаторов.

Однако постановления вступят в силу только после ряда экспертиз, что займет определенное время. Таким образом, начало охоты будет осуществляться по федеральным правилам, а закрываться по областным.

Напомним также, что власти намерены увеличить наполняемость бюджета за счет выставления на аукцион охотничьих мест в Подмосковье. Предполагается, что это увеличит доходы бюджета минимум на 1 миллиард рублей.

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