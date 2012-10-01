Пенсионеры Истринского района будут бесплатно получать газеты

Фото: ИТАР-ТАСС
Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и малообеспеченные пенсионеры Истринского района будут бесплатно получать печатные периодические издания.
На льготную подписку из бюджета выделено более 2,025 миллионов рублей.
В общей сложности такую подписку оформили 2568 человек, сообщается на официальном сайте Истринского района.
Таким образом, жители района будут бесплатно получать газеты "Ветеран", "Ежедневные новости. Подмосковье", "Подмосковье. Неделя", "Пенсионеры Подмосковья" и "Истринские Вести".
