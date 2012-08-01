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Происшествия

01 августа 2012, 13:55

Двое полицейских избили человека до смерти в Подмосковье

Московская область криминал полицейские драки

ИТАР-ТАСС

Начальник Малаховского отдела полиции МВД России "Люберецкое" снят с должности в связи с тем, что его подчиненные участвовали в драке, в результате которой погиб человек.

Инцидент произошел в ночь на 28 июля возле кафе в подмосковном поселке Красково. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, участниками потасовки стали три человека, двое из которых – сотрудники полиции.

После драки 33-летний житель Люберецкого района Подмосковья был госпитализирован в местную больницу, где утром в воскресенье скончался от полученных тяжелых травм.

Против полицейских - участкового уполномоченного полиции Малаховского отдела полиции и стажера участковой службы, участвовавших в драке, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Оба подозреваемых уволены из органов внутренних дел.

Кроме того, замначальника по охране общественного порядка Малаховского отдела полиции отстранен от должности с понижением; начальнику участковых уполномоченных Малаховского отдела полиции объявлено неполное служебное соответствие; помощнику начальника МУ МВД России "Люберецкое" по работе с личным составом объявлен выговор.

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