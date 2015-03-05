Торги на Московской бирже приостановили из-за технического сбоя

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

На Московской бирже в четверг, 5 марта, произошел технический сбой, из-за которой торги приостановились более чем на час. Об этом сообщили в пресс-службе биржи.

Приостановка торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов произошла в 11:26 по московскому времени и длилась до 12:40. Нештатная ситуация возникла из-за некорректной обработки транзакции сервиса балансировки риска между срочным и валютным рынками биржи.

"Балансировка риска между срочным и валютным рынками позволяет уменьшить требование к размеру обеспечения участников по разнонаправленным позициям на обоих рынках за счет неттинга валютного риска", – пояснили в пресс-службе биржи.

Остальные рынки Московской биржи, включая срочный рынок, продолжали работать в штатном режиме.

Отметим, что рубль продолжил рост к доллару и евро после возобновления торгов на валютном рынке Московской биржи. Так, курс доллара по сравнению с данными на момент приостановки торгов упал на 16 копеек до 61,67 рубля, евро – на 20 копеек до 68,08 рубля.