У "пирамиды Хеопса" в Оружейном переулке появится шпиль

Фото: invest.mos.ru

У многофункционального комплекса в Оружейном переулке появится шпиль, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

В результате высота здания увеличится со 129 до 165 метров, а площадь останется неизменной. На данный момент строительство комплекса выполнено на 75%, работы по проведению инженерии - на 20%.

Напомним, офисное здание в Оружейном переулке планируется ввести в эксплуатацию до конца 2015 года. Бизнес-центр "Оружейный" входит в число наиболее известных долгостроев столицы. На данный момент он насчитывает 27 этажей. Площадь здания составляет 119,3 тысячи квадратных метров.

Строительство началось в 2006 году, но уже в 2008 было приостановлено из-за недостаточного финансирования. Затем проектом поочередно занималось несколько разных инвесторов. В 2010 году работы возобновились.

По мнению столичных властей, изначально было выбрано не самое удачное место для размещения крупного административно-делового центра. Однако если бы город решил сносить объект, пришлось бы компенсировать инвестору два-три миллиарда рублей.

"Мы понимаем, что в часы пик въезд и выезд в паркинг будет создавать на кольце пробку, но от этого никуда не деться. Город выдал разрешительную документацию для завершения строительства многофункционального комплекса. В случае если бы город решил сносить объект, пришлось бы компенсировать инвестору два-три миллиарда рублей" - говорил Марат Хуснуллин.