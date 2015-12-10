Сегодня в СМИ: индексация материнского капитала и штрафы за долги ЖКХ

Фото: m24.ru

Производители и продавцы продовольствия предупреждают о росте цен из-за "Платона"

Несмотря на заявления оператора "Платона" – компании "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС) – об устранении сбоев в программе, производители продовольствия и ритейлеры продолжают утверждать обратное, пишет "Коммерсантъ".

Крупнейшие отраслевые ассоциации предупредили премьера Дмитрия Медведева о вероятности существенного роста цен в преддверии Нового года, особенно на социально значимые товары.

В качестве альтернативы "Платону" участники рынка предлагают поднять топливный акциз.

Санацией СУ-155 займется "Российский капитал"

После года переговоров правительству РФ удалось найти санатора для одного из крупнейших российских застройщиков СУ-155, сообщает "Коммерсантъ".

Контроль над терпящим крах девелопером получит "Российский капитал", которому придется привлечь на достройку более чем 3 миллионов квадратных метров жилья около 39 миллиардов рублей.

Партнером банка по контролю за возведением объектов СУ-155 будет группа БИН семьи Шишхановых–Гуцериевых. Для самого "Российского капитала" как для санатора это первый столь крупный проект, при этом не в банковском, а промышленном секторе.

Федеральные субсидии на оплату ЖКУ сократятся за счет столицы

Минстрой готовится в 2016 году снизить затраты федерального бюджета на выделение субсидий регионам для льготников по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Ведомство снижает среднероссийский стандарт, из которого рассчитываются эти субсидии. Основное сокращение затронуло Москву.

По расчетам "Коммерсанта", снижение стандарта позволит в 2016 году переложить на столичный бюджет расходы на 30 млрд рублей – впрочем, власти Москвы, в свою очередь, обещают предоставлять льготы по оплате ЖКХ с большей адресностью.

Муниципальные депутаты ответят за капремонт

Согласно принятому Мосгордумой в первом чтении законопроекту, муниципальные депутаты будут согласовывать очередность домов, подлежащих капитальному ремонту, и контролировать его выполнение, а руководить их работой будет исполнительная власть Москвы, пишет "Коммерсантъ".

В документе подчеркивается, что именно муниципальные депутаты будут отвечать "за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей".

Коммунисты в Мосгордуме считают, что таким образом мэрия пытается переложить ответственность на муниципалов накануне выборов в Госдуму.

Московские власти отказываются планов Минздрава для медучреждений

Московский вице-мэр Леонид Печатников отменил утвержденный Минздравом план по оказанию медуслуг для столичных медицинских учреждений, в частности по диспансеризации и вакцинации, сообщает "Коммерсантъ".

Так московские власти намерены бороться с приписками о фиктивном выполнении услуг для фонда ОМС.

Москомстройинвест усиливает контроль за столичными застройщиками

Московские власти разрабатывают собственный механизм контроля за застройщиками, пишет "Коммерсантъ".

Москомстройинвест намерен самостоятельно анализировать финансовые показатели компаний на предмет соответствия коэффициентам финансовой устойчивости.

В случае возникновения рисков не исполнить обязательства перед дольщиками и отказа девелоперов устранить эти нарушения речь может идти о приостановке их деятельности.

В 2017 и 2018 годах выплаты за второго ребенка проиндексируют на 6% и 5,1%

При продлении программы маткапитала до 2018 года правительство будет индексировать сумму выплат по фактической инфляции, следует из законопроекта Минтруда, пишет "Коммерсантъ".

Само же продление объясняется прогнозом остановки роста рождаемости к 2020 году и убежденностью ведомства в успехах финансового стимулирования демографических процессов.

Новый владелец "Связного" Олег Малис – о конфликте с МТС, примирении с Промсвязьбанком и возможной продаже компании

Год назад структуры бизнесмена Олега Малиса выкупили права на долг управляющей компании "Связного" у "Онэксима".

С тех пор в жизни компании многое поменялось. Ритейлер "Связной" помирился с "Вымпелкомом" и "Мегафоном", но рассорился с МТС.

Банк "Связной" лишился лицензии. Enter, входящая в группу, закрыла часть торговых точек. Из группы оказалась выделена Pandora. Об этом он рассказал в интервью "Ведомостям".

Налоговики могут получить преимущества при банкротстве компаний

Борьба за имущество банкрота может ужесточиться в случае принятия подготовленных Минэкономразвития поправок в закон "О несостоятельности (банкротстве)" (так называемый законопроект "О финансовом оздоровлении"), сообщают "Ведомости".

Доработанный с учетом замечаний законопроект был направлен в правительство 1 декабря, уточнил представитель Минэкономразвития.

В вагонах московского метро могут появиться небольшие базовые станции сотовой связи

Оператор WiFi-сети в московском метро "Максимателеком" предложил операторам нестандартный способ организации сети 3G в тоннелях метрополитена. Об этом рассказал "Ведомостям" источник, близкий к одной из сторон переговоров, и подтвердил представитель "Максимы" Илья Грабовский.

Он предлагает устанавливать в вагонах метро компактные сотовые ретрансляторы (фемтосоты) так же, как сейчас устанавливаются WiFi-роутеры "Максимателекомом", и включать их в сотовую сеть через WiFi-сеть "Максимателекома".

Абоненты смогут звонить по этой сети и отправлять sms.

С нового года штрафы за долги по платежам за свет, газ и воду начнут резко расти

Штрафы для тех россиян, кто систематически не платит за свет, газ, воду и тепло, значительно вырастут с нового года.

Это позволит не только снизить количество должников, но и уменьшить цифры в квитанциях добросовестных плательщиков, заявил в интервью "Российской газете" замглавы Минэнерго России Вячеслав Кравченко.

Роскомнадзор не будет ограничивать деятельность мессенджеров в России

Роскомнадзор готовит предложения по деятельности интернет-мессенджеров в России, однако ограничивать их деятельность на территории РФ не планируется, сообщает "Российская газета".

"Никакой речи об ограничении деятельности мессенджеров на территории РФ не велось, не ведется и, в общем, нам даже во сне не снится", – подчеркнул глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Однако проблема с такими программами существует, отметил он.

Предлагается отключать должников от Интернета

Началась разработка законопроекта, разрешающего отключать должников от интернета, а в самых тяжелых случаях – и ограничивать в сотовой связи.

Как сообщил "Российской газете" инициатор начавшейся работы, представитель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Сергей Маликов, текст документа будет готов в начале следующего года.

Эту инициативу будут обсуждать на проходящем в Москве заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, на которое соберутся депутаты разного уровня со всех регионов.

Владимир Путин нашел проблемы в системе управления футболом

Как сделать так, чтобы наши футболисты наконец стали радовать победами, болельщики не боялись ходить на стадионы, а клубы начали зарабатывать, а не меряться кошельками, обсуждали в Кремле на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта и набсовета оргкомитета "Россия-2018", сообщает "Российская газета".

Россия никогда не была чемпионом мира по футболу и с 1992 года ни разу не прошла отбор на Олимпиаду. В то же время в европейских турнирах клубные команды добивались серьезных успехов. "Но здесь свою роль сыграло привлечение иностранных специалистов, иностранных легионеров", – считает президент.

Тельман Исмаилов признал себя неплатежеспособным

Экс-владелец Черкизовского рынка, основатель группы АСТ Тельман Исмаилов подал в суд заявление о своем банкротстве. В октябре иск о признании Исмаилова банкротом уже подал Банк Москвы, пишет РБК.

Заявление о своем банкротстве Исмаилов подал в Арбитражный суд Московской области. 26 ноября, как следует из опубликованных на сайте суда документов, суд принял решение оставить заявление Исмаилова без движения, поскольку заявление было подано с нарушением установленных законом требований.

В частности, Исмаилов не представил доказательств уплаты государственной пошлины, доказательства внесения 10 тысяч рублей на депозит в качестве вознаграждения финансовому управляющему.

Почему в этом году не будет новогоднего бума продаж

Декабрь – традиционно лучший месяц для торговли. Однако, судя по складским запасам и общим итогам года, новогодний ажиотаж откладывается, сообщает РБК.

Бизнес компаний-производителей и ретейлеров связан с прогнозированием клиентского спроса и формированием товарного запаса на складах. Поэтому операторы складской недвижимости, анализируя объем хранящейся продукции, частоту ее обновления, состав и количество отгрузок в точки продаж, могут немного заглянуть в будущее.

Например, в конце 2014 года случился настоящий бум продаж, в частности в области электроники, произошло значительное вымывание складских запасов. Однако в этом году ожидать повторения потребительского ажиотажа не стоит.

Страховые компании снизили тарифы на полисы каско

Потеряв за год треть клиентов по автострахованию, страховщики вынуждены снижать цены на полисы каско.

После резкого роста цен на автострахование в конце 2014 – начале 2015 года страховые компании начали снижать тарифы по каско: спрос на их услуги сильно упал.

По данным исследования РБК, с марта 2015 года страховые компании уменьшили свои тарифы в среднем на 10,3 процента.

Рынок страхования каско за последние восемь месяцев выровнялся, а разброс цен на полисы стал меньше.

Ресторан для Костина: Тельман Исмаилов лишился "Праги"

группа ВТБ получила в собственность ресторан "Прага" и бизнес-центр "Тропикано", которые принадлежали экс-владельцу Черкизовского рынка.

Группа ВТБ (президент – председатель правления – Андрей Костин) получила в собственность и выставила на продажу активы группы АСТ Тельмана Исмаилова 144 – знаменитый ресторан "Прага" и бизнес-центр "Тропикано", рассказали Forbes три источника на рынке недвижимости.

Это имущество, а также комплекс зданий в Восточном Измайлово, было заложено по кредиту в Банке Москвы (входит в группу ВТБ).