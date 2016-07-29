К стелам московских АЗС утвердили новые требования

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Москомархитектура утвердила новые требования к стелам на автозаправочных станциях, расположенных за пределами ТТК, сообщает mos.ru.

Конструкции не должны заслонять дорожные знаки и светофоры, а на самих стелах не будут изображать символы, которые можно принять за дорожные знаки. Эти изменения, считают столичные власти, повысят уровень безопасности на дорогах.

Зампредседателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Татьяна Гук добавила, что стелы на улицах, крупных магистралях и городских территориях приведут в соответствие с правилами размещения информационных конструкций до 1 июля 2017 года.

Список документов, необходимых для установки стелы на АЗС, можно будет получить с 1 октября через портал госуслуг.