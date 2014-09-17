Объявлен конкурс на проект планировки восточного дублера Калужского шоссе

Фото: M24.ru

В Москве объявили открытый конкурс на подготовку проекта планировки восточного дублера Калужского шоссе на участке от деревни Сосенки до ЦКАД в ТиНАО.

Стоимость работ составляет 22,59 миллиона рублей. Проект должен быть разработан в течение года после заключения контракта его заказчиком выступает Москомархитектура.

Длина участка магистрали превысит 21 километр. Разработчикам проекта придется учесть, что участок дороги будет проходить вблизи двух объектов археологического наследия: "Курганы Пансионат "Десна" и "Селище "Раево-1".

Прием заявок на участие в конкурсе завершится 15 октября текущего года.

Ранее издание M24.ru сообщало о том, что столичные власти планируют построить развязку на пересечении ЦКАД и Калужского шоссе.



Как рассказал в марте в эфире канала "Москва 24" руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, дублер нужен, чтобы уменьшить количество сноса и изъятия объектов недвижимости, которая расположена вдоль старой трассы Калужского шоссе. Он отметил, что в итоге Троицкий и Новомосковский административные округа получат две дороги, что улучшит связанность территории и ее инвестиционную привлекательность.

Напомним, столичные власти планируют начать строительно-монтажные работы на Калужском шоссе уже в ноябре текущего года.

Реконструкция шоссе будет проводиться одновременно с работами на развязке на пересечении Новоясеневского проспекта с Профсоюзной улицей, а также со строительством левоповоротной эстакады выезда с улицы Генерала Тюленева на Профсоюзную улицу и с реконструкцией транспортной развязки на пересечении с МКАД.

На участке Калужского шоссе от МКАД до поселения Воскресенское в Новой Москве планируется построить десять транспортных развязок и организовать 8-10 полос движения. На первом этапе реконструкции предполагается также и строительство боковых проездов-дублеров вдоль шоссе и организация выделенных полос для общественного транспорта.