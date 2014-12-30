В Новый год и Рождество 167 маршрутов транспорта будут работать до 3 часов ночи

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

"Мосгортранс" продлит работу московских автобусов, троллейбусов и трамваев в новогоднюю и рождественскую ночи. 167 маршрутов наземного транспорта будут курсировать до 03.00, сообщили M24.ru в пресс-службе предприятия.

Таким образом, перерыв в работе городского транспорта составит всего два часа: в 05.00 автобусы, троллейбусы и трамваи снова выедут на дороги столицы, отметил директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Дневной график движения общественного транспорта в праздники также изменится. 31 декабря автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать по расписанию пятницы, с 1 по 8 и 11 января – по графику воскресных дней, а 9 и 10 января ‒ по расписанию субботы. Ночные маршруты городского транспорта будут работать на протяжении всех праздничных дней.

В ночь с 31 декабря на 1 января продлевается до 03.00 время работы следующих маршрутов:

ЦАО



троллейбус №№ 2, 3, 9, 18, 22, 28, 41, 54, 56, 62, 71, 95;

трамвай №№ 19, 24, 26, 35, 39, 46, 50;

автобус №№ 13, 24, 608, 714.

Будут работать ночные автобусы №№ Н1, Н2, Н3, компенсационные маршруты автобусов №№ 3н, Бк, Бч и троллейбусов №№ 15, 63.

СВАО



троллейбус №№ 3, 9, 18, 73, 76, 80, 95;

трамвай №№ 11, 17, 19;

автобус №№ 24, 124, 185, 238, 259, 605, 685, 696, 714, 774.

Будет работать ночной троллейбус № 15.

ВАО



троллейбус №№ 22, 23, 41, 64, 77;

трамвай №№ 11, 24, 36, 46, 50;

автобус №№ 3, 17, 21, 52, 86, 133, 247, 257, 645, 664, 702, 716, 772к, 792, 811, 841, 855.

Продолжит работу ночной автобус № Н3.

ЮВАО



троллейбус №№ 38к, 74;

трамвай №№ 24, 46, 50;

автобус №№ 29, 44, 81, 89, 112, 133, 209, 242, 608, 623, 655, 669, 703, 728, 749.

Продолжит работу ночной троллейбус № 63.

ЮАО



троллейбус №№ 11к, 40, 52, 62, 71, 72;

трамвай №№ 26, 35, 39;

автобус №№ 13, 44, 192, 203, 217, 220, 274, 289, 296, 608, 623, 670к, 680, 682, 738, 765.

Будут работать ночные маршруты автобуса № Н1, и компенсационного автобуса № 3н.

ЮЗАО



троллейбус №№ 28, 34, 52, 62, 72, 85;

трамвай №№ 26, 39;

автобус №№ 44, 103, 108, 130, 145, 165, 202, 213, 224, 227, 295, 531, 577, 611, 636, 642, 707, 720, 737, 767, 804, 863, 890, 895.

Будет работать ночной автобус № Н1.

ЗАО



троллейбус №№ 2, 17, 28, 34, 54, 62;

автобус №№ 11, 32, 42, 77, 103, 120, 127, 130, 157, 224, 227, 236, 611, 626, 642, 688, 691, 707, 715, 720, 733, 767, 794, 810, 830, 863, 890.

Продолжат работу ночные автобусы №№ Н1, Н2.

СЗАО



троллейбус №№ 20, 43, 59, 70;

трамвай №№ 6, 15, 28к, 30;

автобус №№ 2, 88, 210, 266, 267, 268, 400т, 626, 652, 691.

САО

троллейбус №№ 3, 20, 43, 56, 57, 58, 59, 70, 95;

трамвай №№ 6, 15, 27, 30;

автобус №№ 63, 65, 70, 88, 90, 138, 167, 188, 200, 400, 677, 691, 774.

Продолжит работу ночной автобус № Н1.

ЗелАО

До 01.30 продлевается работа маршрутов автобуса №№ 10, 11, 15, 19, до 03.00 - автобусов №№ 400, 400т.

ТиНАО

До 03.00 продлевается время работы автобусов №№ 32, 531, 577, 611, 707, 804, 863, 890, 895.

В ночь с 6 на 7 января продлевается до 03.00 время работы следующих маршрутов:

ЦАО



троллейбус №№ 2, 3, 9, 12, 18, 22, 28, 41, 54, 56, 62, 71, 95;

трамвай №№ 19, 24, 26, 35, 39, 46, 50;

автобус №№ №№ 13, 24, 608, 714.

Продолжат работу ночные автобусы №№ Н1, Н2, Н3; компенсационные маршруты автобусов №№ 3н, Бк и Бч и троллейбусов №№ 15, 63.

СВАО



троллейбус №№ 3, 9, 18, 73, 76, 80, 95;

трамвай №№ 11, 17, 19;

автобус №№ 24, 124, 185, 238, 259, 605, 685, 696, 714, 774.

Будет работать ночной троллейбус № 15.

ВАО



троллейбус №№ 22, 23, 41, 64, 77;

трамвай №№ 11, 24, 36, 46, 50;

автобус №№ 3, 17, 21, 52, 86, 133, 247, 257, 645, 664, 702, 716, 772к, 792, 811, 841, 855.

Продолжит работу ночной автобус № Н3.

ЮВАО



троллейбус №№ 38к, 74;

трамвай №№ 24, 46, 50;

автобус №№ 29, 44, 81, 89, 112, 133, 209, 242, 608, 623, 655, 669, 703, 728, 749.

Продолжит работу ночной троллейбус № 63.

ЮАО



троллейбус №№ 11к, 40, 52, 62, 71, 72;

трамвай №№ 26, 35, 39;

автобус №№ 13, 44, 192, 203, 217, 220, 274, 289, 296, 608, 623, 670к, 680, 682, 738, 765.

Будут работать ночные маршруты автобуса № Н1, и компенсационного автобуса № 3н.

ЮЗАО



троллейбус №№ 28, 34, 52, 62, 72, 85;

трамвай №№ 26, 39;

автобус №№ 44, 103, 108, 130, 145, 165, 202, 213, 224, 227, 295, 531, 577, 611, 636, 642, 707, 720, 737, 767, 804, 863, 890, 895.

Будет работать ночной автобус № Н1.

ЗАО



троллейбус №№ 2, 17, 28, 34, 54, 62;

автобус №№ 11, 32, 42, 77, 103, 120, 127, 130, 157, 224, 227, 236, 611, 626, 642, 688, 691, 707, 715, 720, 733, 767, 794, 807, 810, 830, 863, 890.

Продолжат работу ночные автобусы №№ Н1, Н2.

СЗАО



троллейбус №№ 12, 20, 43, 59, 70;

трамвай №№ 6, 15, 28к, 30;

автобус №№ 2, 88, 210, 266, 267, 268, 400т, 626, 652, 691.

САО

троллейбус №№ 3, 12, 20, 43, 56, 57, 58, 59, 70, 95;

трамвай №№ 6, 15, 27, 30;

автобус №№ 63, 65, 70, 88, 90, 138, 167, 188, 200, 400, 677, 691, 774.

Продолжит работу ночной автобус № Н1.

ЗелАО

Автобусы №№ 400, 400т.

По окончании службы прихожан в Зеленограде будут развозить по домам:



от храма святителя Филарета - автобусы №№ 9, 11, 29;

от Никольского храма — автобусами №№ 1, 2, 12, 19.

ТиНАО

Автобусы №№ 32, 531, 577, 611, 707, 804, 863, 890, 895.