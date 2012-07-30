Трамвай № 17 изменит свой маршрут с 1 по 24 августа

ИТАР-ТАСС

В столице продлили срок ремонта трамвайных путей на участке "Полярная улица - Проезд Дежнева - Улица Менжинского, 27", информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Так, с 1 по 24 августа только по рабочим дням с 21.00 и с 4 по 5 августа в течение всего дня трамвай № 17 будет работать на участке "Останкино - Станция метро "ВДНХ" - "Комбинат "Лира".

Для удобства пассажиров организован маршрут автобуса № 017 "Медведково" - "Комбинат "Лира" с трассой следования параллельно трамвайной линии до остановки "Комбинат "Лира" со всеми существующими остановками по трассе следования.