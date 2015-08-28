На автобусах разместили наклейки с номером "горячей линии" "ДТП - нет!"

Фото: mosgortrans.ru

Во всех автобусных парках ГУП "Мосгортранс" стартовал проект по контролю работы водителей на городских маршрутах. На автобусах размещают специальные наклейки с номером "горячей лини" "ДТП ‒ нет!", сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Позвонив по номеру 8-800-7000-666, автомобилисты могут сообщать о случаях нарушения правил дорожного движения или аварий водителями автобусов. Пока к "горячей линии" подключилось пять филиалов предприятия, но к октябрю общественный контроль охватит все городские автобусные парки.

"Автобус ‒ самый востребованный жителями столицы вид наземного городского транспорта, ежедневно им пользуются почти 4 миллиона человек. В проекте "ДТП ‒ нет!" будет задействовано более 5000 автобусов, ежедневно выходящих на 668 столичных маршрутов. Мы уверены, такая система контроля наряду с уже существующими механизмами оценки работы водителей поможет сделать общественный транспорт еще более безопасным", ‒ отметил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

В автобусах повесят наклейки с номером горячей линии для жалоб

Пилотный проект по контролю работы общественного транспорта уже прошел в 6-м автобусном парке. В проекте участвовали 340 автобусов на 38 маршрутах. Москвичи активно сообщали о ДТП с участием автобусов, и по каждому заявлению проводилась проверка. При этом за три месяца работы горячей линии количество дорожно-транспортных происшествий с автобусами 6-го парка сократилось на четверть.

Ранее около 400 водителей столичного наземного транспорта приступили к тестированию датчиков контроля состояния за рулем. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Водители, заступающие на смену, прикрепляют специальные датчики, которые в режиме реального времени передают дежурному данные о состоянии их здоровья – пульсе и давлении.

"Если дежурному приходят данные о том, что у какого-либо из водителей – проблемы со здоровьем, тот сразу же снимает человека с маршрута", – подчеркнул Ликсутов.

Система не является чем-то новым и уже действует в космической отрасли. Эксперимент продлится в течение года, после чего будет принято решение о повсеместном внедрении таких датчиков.

Напомним, в первом полугодии количество аварий сократилось на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.