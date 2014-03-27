По Москве в апреле будет ездить граффити-трамвай

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12 апреля на Чистопрудном бульваре пройдет парад трамваев, посвященный 115-летию этого вида транспорта.

Как сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс", в Москве будет проведен конкурс граффити на лучшее оформление трамвая, а также конкурс детского рисунка. В ходе парада состоится награждение победителей. Лучшие рисунки будут выставлены на Чистопрудном бульваре до 27 апреля, а трамвай, украшенный граффити, на протяжении месяца будет курсировать по одному из московских маршрутов.

Кроме того, на параде будут представлены уникальные экспонаты музея Мосгортранса и современная техника. Всего в экспозиции примут участие 17 трамвайных вагонов разных эпох, среди которых конка 1880 года, трамвай "Ф" 1908 года, вагон модели "КМ" 1930-х годов, чехословацкие "Татры", служившие в СССР почти 30 лет, а также трамваи нового поколения - PESA и Alstom.





В ходе выставки москвичи смогут посетить салоны трамваев, сфотографироваться на фоне раритетов. В каждом вагоне будут работать специальные сотрудники в костюмах соответствующих эпох, а также сотрудники музея ретротранспорта, которые расскажут гостям о параде и представленных экспонатах.