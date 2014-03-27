Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

27 марта 2014, 15:12

По Москве в апреле будет ездить граффити-трамвай

Мосгортранс выставки наземный транспорт парады трамваи

Фото: ИТАР-ТАСС

12 апреля на Чистопрудном бульваре пройдет парад трамваев, посвященный 115-летию этого вида транспорта.

Как сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс", в Москве будет проведен конкурс граффити на лучшее оформление трамвая, а также конкурс детского рисунка. В ходе парада состоится награждение победителей. Лучшие рисунки будут выставлены на Чистопрудном бульваре до 27 апреля, а трамвай, украшенный граффити, на протяжении месяца будет курсировать по одному из московских маршрутов.

Кроме того, на параде будут представлены уникальные экспонаты музея Мосгортранса и современная техника. Всего в экспозиции примут участие 17 трамвайных вагонов разных эпох, среди которых конка 1880 года, трамвай "Ф" 1908 года, вагон модели "КМ" 1930-х годов, чехословацкие "Татры", служившие в СССР почти 30 лет, а также трамваи нового поколения - PESA и Alstom.

Ссылки по теме


В ходе выставки москвичи смогут посетить салоны трамваев, сфотографироваться на фоне раритетов. В каждом вагоне будут работать специальные сотрудники в костюмах соответствующих эпох, а также сотрудники музея ретротранспорта, которые расскажут гостям о параде и представленных экспонатах.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать