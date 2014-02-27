Коммерческие перевозчики не будут дублировать маршруты "Мосгортранса"

В Москве сократят количество коммерческих перевозчиков – эксперт

Со временем коммерческих перевозчиков в Москве почти не останется. "Власти неоднократно говорили, что их будет очень мало, 2-3 по городу", - рассказал в эфире радио "Москва FM" главный редактор информационного агентства "Транспорт сегодня" Андрей Кружалин.

"Маршруты начнут выбирать на конкурсной основе, и они не будут дублироваться, как сейчас. В настоящее время многие маршруты "Мосгортранса" дублируются коммерческими перевозчиками", - добавил он.

По словам Кружалина, со временем такого не будет, останется только один маршрут, его будет обслуживать либо коммерческий перевозчик, либо "Мосгортранс". "Но полностью отказываться от коммерческих перевозчиков не планируется", - подчеркнул эксперт.

Как сообщалось ранее, столичный департамент транспорта составил рейтинг коммерческих перевозчиков. В него вошли 20 частных компаний. При определении мест в списке учитывалось несколько факторов, в том числе качество транспортной услуги и оценка уровня аварийности.

В ведомстве надеются, что список поможет повысить безопасность коммерческих пассажирских перевозок. По данным департамента, аварийность у частных компаний пока выше, чем у "Мосгортранса".

Как сообщили в "Мосгортрансе", с начала года количество сбоев в движении наземного городского транспорта в Москве сократилось более чем на 60%.