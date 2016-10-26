Маршруты общественного транспорта на Кремлевском кольце стали популярнее

Популярность маршрутов общественного транспорта, проходящих по выделенной полосе на Кремлевском кольце, выросла на 40 процентов, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Ежедневно порядка 120 тысяч москвичей пользуются автобусами девяти маршрутов, курсирующими на данном участке. Наиболее востребованным среди них является автобус № 144, соединяющий район Теплый Стан с центром города.

Выделенную полосу для общественного транспорта на Кремлевском кольце открыли 8 октября. Автобусы и троллейбусы следуют от Лубянской площади по Театральному проезду, улицам Охотный Ряд, Моховой и Боровицкой площади, с которой выделенка идет через Большой и Малый Каменные мосты и улицу Серафимовича.

Вместе с полосой на Кремлевском кольце запустили еще пять выделенок: по двум сквозным проездам на Садовом кольце, на Таганской улице, Воздвиженке и на участке Малой Дмитровки до Страстного бульвара.