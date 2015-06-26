Полиция вернула соцкарту высаженной из троллейбуса девушке с инвалидностью

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Полицейские вернули социальную карту девушке, высаженной из троллейбуса на Нахимовском проспекте. Об этом рассказал глава пресс-службы столичной полиции Андрей Галиакберов, сообщает Агентство "Москва".
16-летняя девочка из многодетной семьи является подростком с ограниченными возможностями.
Ранее Галиакберов заявил, что установлены личности троих контролеров, высадивших девушку с инвалидностью из троллейбуса. Полицейские связались с ними по телефону и вызвали в территориальный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, по информации ряда СМИ, бригада контролеров высадила из троллейбуса девушку и отобрала у нее проездной билет, усомнившись в том, что предъявленная социальная карта москвича принадлежит подростку.
При этом в пресс-службе Мосгортранса сообщили, что пассажирка троллейбуса, у которой был изъят проездной билет, не смогла предоставить документы, подтверждающие право на льготный проезд.
В Мосгортрансе также добавили, что, по предварительной информации, она отказалась получить постановление об изъятии проездного документа и вышла на остановке "Улица Ивана Бабушкина", после чего обратилась в правоохранительные органы.