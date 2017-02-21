Маршруты автобусов в центре столицы изменятся 23 февраля

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Маршруты нескольких автобусов в центре столицы изменятся 23 февраля из-за проведения шествия и митинга, приуроченных ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
23 февраля шествие пройдет по Страстному бульвару, улице Петровка и Театральной площади, а митинг – на площади Революции.
С 07:30 и до окончания мероприятий автобусы будут следовать:
- № А – от стадиона "Лужники" до Никитских ворот;
- № м10 – от Лобненской улицы до станции метро "Маяковская";
- № т15 – от ВДНХ до станции метро "Достоевская".
С 11:00 и до окончания мероприятий автобусы будут следовать:
- № 38 – от Рижского вокзала до станции метро "Трубная";
- № 101, 904 – до Белорусского вокзала;
- № м2 – от остановки "Фили" до станции метро "Библиотека имени Ленина";
- № м3 – от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская".
С 11:30 до окончания мероприятий автобус № 144 будет следовать от станции метро "Теплый Стан" до кинотеатра "Ударник".
Подробнее об изменениях в работе наземного транспорта можно узнать на сайте Мосгортранса.
Автобусные маршруты к торговым и развлекательным центрам ‒ № 959, 961, 962, 964к ‒ 23 и 24 февраля будут курсировать по расписанию субботы.