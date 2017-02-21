Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля 2017, 16:36

Транспорт

Маршруты автобусов в центре столицы изменятся 23 февраля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Маршруты нескольких автобусов в центре столицы изменятся 23 февраля из-за проведения шествия и митинга, приуроченных ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

23 февраля шествие пройдет по Страстному бульвару, улице Петровка и Театральной площади, а митинг – на площади Революции.

С 07:30 и до окончания мероприятий автобусы будут следовать:

  • № А – от стадиона "Лужники" до Никитских ворот;
  • № м10 – от Лобненской улицы до станции метро "Маяковская";
  • № т15 – от ВДНХ до станции метро "Достоевская".

С 11:00 и до окончания мероприятий автобусы будут следовать:

  • № 38 – от Рижского вокзала до станции метро "Трубная";
  • № 101, 904 – до Белорусского вокзала;
  • № м2 – от остановки "Фили" до станции метро "Библиотека имени Ленина";
  • № м3 – от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская".

С 11:30 до окончания мероприятий автобус № 144 будет следовать от станции метро "Теплый Стан" до кинотеатра "Ударник".

Подробнее об изменениях в работе наземного транспорта можно узнать на сайте Мосгортранса.

22 февраля и 7 марта московские автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать по пятничному расписанию, а 23–26 февраля и 8 марта – по графику воскресенья.

Автобусные маршруты к торговым и развлекательным центрам ‒ № 959, 961, 962, 964к ‒ 23 и 24 февраля будут курсировать по расписанию субботы.

Мосгортранс наземный транспорт автобусы маршруты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика