Маршруты автобусов в центре столицы изменятся 23 февраля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Маршруты нескольких автобусов в центре столицы изменятся 23 февраля из-за проведения шествия и митинга, приуроченных ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

23 февраля шествие пройдет по Страстному бульвару, улице Петровка и Театральной площади, а митинг – на площади Революции.

С 07:30 и до окончания мероприятий автобусы будут следовать:



№ А – от стадиона "Лужники" до Никитских ворот;

№ м10 – от Лобненской улицы до станции метро "Маяковская";

№ т15 – от ВДНХ до станции метро "Достоевская".

С 11:00 и до окончания мероприятий автобусы будут следовать:



№ 38 – от Рижского вокзала до станции метро "Трубная";

№ 101, 904 – до Белорусского вокзала;

№ м2 – от остановки "Фили" до станции метро "Библиотека имени Ленина";

№ м3 – от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская".

С 11:30 до окончания мероприятий автобус № 144 будет следовать от станции метро "Теплый Стан" до кинотеатра "Ударник".

Подробнее об изменениях в работе наземного транспорта можно узнать на сайте Мосгортранса.