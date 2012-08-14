Мосгортранс вводит дополнительные остановки автобусов

ИТАР-ТАСС

С 18 августа на юге и юго-западе Москвы появятся дополнительные автобусные остановки. Нововведение коснется маршрутов №№ 151, 145, 712, 227 и 844.

Как сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс", с 18 августа на маршруте автобуса № 151 вводится дополнительная остановка "Стадион "Огонек". Она появится на Спортивной улице между существующими остановками "Московский театр "Царицыно" и "Стоматологическая поликлиника" при следовании от центра.

На маршруте автобусов № 145, 712 вводится дополнительная остановка "Улица Островитянова, 27". Она будет расположена на одноименной улице при следовании автобуса к Ленинскому проспекту.

На маршруте автобуса № 227 вводится дополнительная остановка "Проспект Вернадского, 113" по проспекту Вернадского, которая будет совмещена с одноименной остановкой других маршрутов.

Кроме того, дополнительные остановки вводятся на маршруте автобуса № 844: по проспекту Вернадского в обоих направлениях появятся "Проспект Вернадского, 113", "Театр на Юго-Западе", "9-й мкр-н Теплого Стана" , а при следовании в центр их дополнит остановка "Гостиница "Салют".