Транспортное обслуживание Красногорска перейдет от Москвы к области

Фото: M24.ru

ГУП "Мосгортранс" (организатор перевозок общественным транспортом в столице) с 1 декабря 2014 года прекращает транспортное обслуживание Красногорского района Подмосковья. Теперь перевозки здесь станут осуществлять силами Московской области, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

"В связи с требованием Министерства транспорта Московской области ГУП "Мосгортранс" прекращает транспортное обслуживание Красногорского муниципального района до конца года. Далее перевозить пассажиров на данных территориях будут компании, назначенные Министерством транспорта Московской области. Все 64 автобуса с отмененных маршрутов будут направлены на усиление внутригородских перевозок", - отметил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

С 1 декабря будут приостановлены рейсы автобусных маршрутов №№541, 542, 549, 568, а с 1 января - рейсы муниципальных маршрутов №№520, 806, 824, 827, 833, 845 и межсубъектного маршрута автобуса №852.

Отметим, что ежедневно названные маршруты перевозят 42 тысячи человек.

Ранее министр транспорта Московской области Александр Зайцев сообщал, что власти Подмосковья в случае необходимости готовы помочь Мосгортрансу с перевозкой пассажиров региона.

"Органы исполнительной власти Московской области и Москвы прекрасно дают себе отчет в объемах перевозок и в потребности столицы в рабочей силе и налогоплательщиках, которые едут в Москву из области. Поэтому я думаю, что ничего экстраординарного не случится, и работа будет организована в обычном формате", - отметил он.

Кроме того, гендиректор ГУП "Мосгортранс" заявлял о возможной отмене с 1 марта маршрутов общественного транспорта из столицы в Подмосковье.

Сайты по теме