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12 августа 2014, 18:42

На ВДНХ откроют музей пассажирского транспорта

Мосгортранс транспорт Максим Ликсутов ВДНХ музей выставка

Фото: m24.ru

Столичные власти собираются открыть на ВДНХ музей пассажирского транспорта, где выставят ретро-автобусы и троллейбусы, сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Мы еще не приняли окончательное решение по расположению музея, но мэру уже предложили открыть его на площадях ВДНХ. Мы надеемся, что решение будет поддержано, и нам выделят там павильон", - приводит слова Ликсутова инфоцентр правительства Москвы.

Как отметил чиновник, сейчас в городе нет постоянной экспозиции для исторического подвижного состава ГУП "Мосгортранс". В музее будет выставлены образцы трамваев, троллейбусов и автобусов, которые когда-либо перевозили столичных пассажиров. Также в новом музее собираются собрать и коллекцию ретро-автомобилей.

Ранее в Москве уже работал музей пассажирского транспорта. Он открылся на территории трамвайного депо им. Баумана 10 сентября 1999 года . Это событие было приурочено к столетнему юбилею московского трамвая. Однако музей проработал только два года. Осенью 2001 года он был выселен из Бауманского депо в связи со строительством московского монорельса. Музею обещали выделить место, но экспонаты до сих пор хранятся под открытым небом на территории Трамвайно-ремонтного завода на Волочаевской улице.

В Москве состоялся парад ретро-автобусов

Напомним, что в минувшие выходные в Москве состоялся парад ретро-автобусов, мероприятие было приурочено к 90-летию со дня запуска автобусного движения в столице.

Колонна из 15 автобусов, самому старшему из которых почти 100 лет, стартовала от дома №1 по Ленинградскому шоссе и отправилась по Тверской через Садовое кольцо на проспект Сахарова, где все желающие смогли полюбоваться старыми автобусами и машинами нового образца.

В параде приняли участие экспонаты музея пассажирского транспорта ГУП "Мосгортранс": модели АКЗ-1, которые выпускались московским авторемонтным заводом "Аремкуз" в 1947-1948 годах, послевоенные ЗИС-154 и междугородние Ikarus 55. Возглавил колонну автобус ЗиС-8 1936 года выпуска – единственный сохранившийся в Москве экземпляр самого массового довоенного автобуса.

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