Мосгортранс временно приостановит движение по 74 маршрутам в области

"Интервью": Евгений Михайлов - об автобусном сообщении с Подмосковьем

Мосгортранс в ближайшее время может отменить свои маршруты на территории Московской области. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов. Он пояснил, что правительство Московской области признает незаконными маршруты "Мосгортранса".

Сетевое издание M24.ru приводит полную текстовую расшифровку интервью.

- Людям сообщают о том, что автобусное сообщение между Москвой и подмосковными городами может быть прервано с приходом весны. И проблемы во взаимоотношениях Мосгортранса и областного Мострансавто могут серьезно осложнить жизни тысячам жителей Подмосковья. В чем проблема?

- Проблема существует не между Мосгортрансом и Мострансавто, а между Мосгортрансом и министерством транспорта Московской области. Это касается только маршрутов, которые эксплуатируют ФГУП "Мосгортранс". С ноября прошлого года мы стали получать огромное количество штрафов, протоколов об административных правонарушениях в связи с незаконной, по мнению министерства транспорта Московской области, перевозкой. Естественно, для нас это было неожиданной новостью. Мы посмотрели законодательство и не увидели там ровным счетом никаких нарушений. Тем не менее, общее количество постановлений уже превысило 600. Сумма штрафов, которая заявлена к выплате, которую требует министерство транспорта Московской области, превысила уже 40 миллионов рублей.

- Подождите, но, с другой стороны, в законодательстве же указано, что должна существовать некая маршрутная карта у перевозчика. У вас, если я не ошибаюсь, этой маршрутной карты не было. Но долгое время в ней необходимости тоже не было.

- Все правильно. Закон Московской области, на основании которого сейчас ведутся действия, был принят в декабре 2005 года. Восемь лет не было никаких действий, и все считалось законным. Нас действительно штрафуют за отсутствие маршрутной карты. Но при этом в законе прописано, что маршрутная карта выдается на основании договора между перевозчиком и министерством транспорта Московской области. А договор подписывается только на основании проведения конкурсных процедур.

- А здесь получается, ни конкурса не было, ни договора? Просто осуществляли перевозку, и все были довольны?

- Да, безусловно. Когда мы получили требования о том, что у нас отсутствуют маршрутные карты, что является нарушением, мы попросили Минтранс Московской области определить порядок выдачи данной маршрутной карты. Мы готовы исполнить любое законодательство, которое есть, но попросили данный порядок определить, так как он не предусмотрен: на основании какой статьи закона мы будем получать данную маршрутную карту, либо Минтранс области будет ее выдавать. Мы попросили их: выдайте нам маршрутные карты, если вы считаете, что они у нас должны быть. Но никакого внятного ответа, определяющего порядок действий, сделано не было.

При этом отмечу, что эти маршруты являются согласованными. То есть у нас есть все согласования, подписанные департаментом транспорта города Москвы. И в рамках всех соглашений между правительством Москвы и правительством Московской области они учитываются как маршруты, по которым осуществляется бесплатная перевозка льготников Москвы и Московской области. То есть это не новые маршруты - они прописаны как маршруты в системе взаимоотношений департамента транспорта, мэрии Москвы с одной стороны и Минтранса Московской области и правительства Московской области - с другой.

- С октября у вас общая сумма штрафов составляет более 40 миллионов рублей, и штрафы продолжают проходить. То есть, пока вы не прекратите перевозки, никаким образом Московская область идти вам навстречу не хочет?

- Не могу сказать, будет или не будет. За прошлую неделю мы получили более ста таких документов. И, собственно говоря, ситуация пока не меняется к лучшему. Исходя из того, что нашу деятельность считают незаконной, при этом нам не определили порядок устранения данного нарушения, нам ничего не остается, кроме как прекратить перевозки как нарушающие законодательство Московской области до устранения причин. И мы действительно написали письма в Минтранс Московской области, главам городов, депутатам, муниципальным, областным депутатам.

- Какова реакция?

- Естественно, депутаты и главы возмущены, они находятся в ужасе, потому что им разбираться с разъяренным населением. Но мы вынуждены прекратить перевозку по территории Московской области. Маршруты, которые есть у Мосгортранса, будут функционировать только в черте города Москвы. А те маршруты, которые, допустим, идут из Зеленограда до "Речного вокзала" либо из Зеленограда по Пятницкому шоссе в Митино, которые идут просто по территории и делают несколько остановок на территории Московской области, где нас тоже штрафуют, - мы не будем делать там остановки. Автобусы будут проходить мимо людей, которые стоят на остановках и будут пытаться сесть в эти автобусы.

- То есть, получается, в итоге вы измените маршрут примерно 74-х автобусов?

- Да, 74 маршрута будут изменены.

- Я так понимаю, если мы говорим об их движении до МКАД, грубо говоря, автобусы будут доходить до конечной остановки, там разворачиваться и менять маршрут на другую сторону. Хорошо. А Московская область людям, которые должны добраться домой, предлагает какие-то варианты взамен тех, которые отмените вы?

- Не могу тут комментировать действия Московской области. Люди привыкли к нашим маршрутам, мы с ноября месяца пытаемся решить данную проблему. Ноябрь, декабрь, январь, февраль мы не получаем никакой обратной реакции. Более того, любое наше обращение влечет за собой по факту увеличение, усиление интенсивности выписывания штрафов. Такое ощущение, что нас просто хотят выгнать с этих маршрутов, выдавить. А для этого ищут какую-то причину. Притом еще раз хочу сказать, что с 27 декабря 2005 года, когда был принят данный закон, никаких проблем в отношении этих маршрутов у Мосгортранса не было. Точнее, была одна претензия в 2009 году, но тогда же на основании данного законодательства, тех же нормативных документов Минтранс Московской области признал действия своих сотрудников незаконными, признал полное право Мосгортранса на эксплуатацию данных маршрутов. Собственно говоря, всех это устраивало: и прежнее руководство Министерства транспорта Московской области, и прежнее руководство ФГУП "Мосгортранс". И все было нормально. Все считали, что данная ситуация стала законной. Тем не менее, вдруг с конца октября - начала ноября мы получили прямо противоположную позицию Министерства транспорта Московской области.

- Штрафы выписывают и лично вам, и водителям этих маршрутов? Вы пытаетесь опротестовать это, может быть, в суде?

- Безусловно. Я являюсь получателем уже, по крайней мере, 12 таких штрафов на общую сумму 360 тысяч рублей в рамках законодательства. Я буду их оспаривать. Штрафы также выписаны на других должностных лиц, директоров парков. Выписаны непосредственно на компанию, на юридическое лицо. Также у нас порядка 200 штрафов - там около 135 штрафов выписано непосредственно на водителей транспортных средств, которые были за рулем. У водителей уже нет большого желания дальше осуществлять данные перевозки. Многие из них отказываются и просят перевести их на другие маршруты.

- Мосгортрансу на сегодняшний день выгодно и интересно эти перевозки продолжать?

- Да. Все перевозки общественного транспорта являются субсидированными. В данном случае это часть субсидии, то есть это часть затрат бюджета, который несет сам Мосгортранс и бюджет города Москвы. Никаких денег из бюджета Московской области на организацию данных маршрутов мы не получаем, поэтому решение сейчас может быть только одно: если министерство транспорта Московской области отменит, разберется до конца либо самостоятельно, либо при помощи своего правового управления либо правового управления правительства Московской области - разберется вот в нюансах, в казусах собственного законодательства и примет решение о том, что все постановления, которые были выписаны, являются незаконными, тогда, безусловно, мы не будем отменять данные маршруты и продолжим их функционирование. Если ситуация не изменится, то, конечно до завершения всех процедур, всех судебных препирательств либо до определения порядка, как мы можем получить данную маршрутную карту, мы вынуждены, просто чтобы не усугублять ситуацию, не множить сотнями эти новые штрафы, приостановить работу маршрутов на территории Московской области.

- То есть пока вы говорите исключительно о приостановлении на неопределенный срок?

- Многие маршруты, которые действуют более 50 лет, просто отменять - неправильно, это не по-человечески. Примерно 270 тысяч человек в день является пользователями данных маршрутов. Это жители Москвы и Московской области. И, конечно, все эти люди находятся в зоне риска. Надо искать альтернативные способы своих обычных поездок в Москву, либо в область. Сейчас это большая проблема для жителей Подмосковья, приезжать в Москву на работу, уезжать. Летом добавятся дачники. Это очень большая проблема. И мы надеемся на то, что будет задано какое-то разумное решение, так как мы в тупике. Нас штрафуют, но нам не говорят правового способа исправления данной ситуации. Мы просто не можем выполнить требования, за которые нас штрафуют, исходя из законодательства Министерства транспорта и транспортного законодательства Московской области.