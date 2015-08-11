Столичные остановки с начала года чистили от грязи 600 тысяч раз

Фото: m24.ru

Столичные остановки общественного транспорта в этом году мыли около 600 тысяч раз. В работах по обслуживанию остановок заняты около 300 человек, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

Примерно в 18 тысячах случаев специалисты "Мосгортранса" меняли стекла на остановках, а также ремонтировали поврежденные павильоны.

В этом году новые павильоны появились на 315 остановках, к ноябрю планируется заменить еще 400 павильонов по всему городу.

Стоит отметить, что в прошлом году в столице было обновлено около полутора тысяч павильонов.

На остановках общественного транспорта появился бесплатный Wi-Fi

Напомним, что наиболее грандиозные по масштабу работы проходят в столице в ходе месячника по благоустройству, который обычно стартует во второй половине марта.

В ходе месячника коммунальщики моют остановки общественного транспорта, дороги и тротуары.