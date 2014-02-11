С марта часть московских автобусов изменит свои маршруты – Мосгортранс

Мосгортранс: Столичные автобусы не будут останавливаться в Подмосковье

С 1 марта московские автобусы будут пропускать подмосковные остановки на своем маршруте. Об этом в эфире радио "Москва FM" заявил глава Мосгортранса Евгений Михайлов. "Мы уже предупредили об этом глав подмосковных городов и районных депутатов", - сказал он.

Однако столичные перевозчики готовы вернуться к прежним маршрутам, когда этот вопрос будет решен, добавил Михайлов. "Мы везде встретили понимание, все удивляются данной позиции, никто не понимает причинно-следственной связи. Мы готовы сразу вернуться на маршруты, не останавливать их. Нам нужно подписанное постановление", - сказал он.

Как сообщалось ранее, с 1 марта Мосгортранс может отменить маршруты общественного транспорта из Москвы в Подмосковье. Власти Московской области могут признать незаконной деятельность Мосгортранса на своей территории.

Среди возможных причин называют отсутствие маршрутных карт, однако процедура их получения до сих пор не прописана. Также в транспортной компании уточнили, что с октября 2013 года в их адрес было выписано штрафов на 40 миллионов рублей.

Отметим, что изменения могут коснуться всех маршрутов. В частности, автобусов, следующих от метро "Речной вокзал" до аэропорта "Шереметьево", от "Планерной" до аэропорта "Шереметьево", от "Митино" до ТЦ МЕГА в Химках и многих других.