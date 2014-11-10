Парад ретротроллейбусов пройдет в Москве 15 ноября

Фото: mosgortrans.ru

15 ноября в столице пройдет парад ретротроллейбусов. Он посвящен 81-й годовщине со дня открытия первой столичной троллейбусной линии, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

В пробеге будут участвовать экспонаты музея наземного городского пассажирского транспорта, которые в разное время работали на столичных маршрутах. Среди них - троллейбусы моделей МТБ-82Д (1954 года выпуска), СВАРЗ ТБЭС-ВСХВ (1957 года), СВАРЗ - МТБЭС (1963 года), ЗиУ-5 (1961 года) и другие.

Колонна стартует в 12.00 от остановки "Белорусский вокзал" на дублере Ленинградского проспекта. Далее машины проедут по Тверской улице, через Театральную площадь, по Кремлевской набережной, улице Новый Арбат и Кутузовскому проспекту. Завершится пробег в Филевском автобусно-троллейбусном парке.

"В этот день мы также проведем конкурс на лучшее фото с парада троллейбусов. В нем смогут принять участие все желающие. Нужно будет добавить фотографии на страницу мероприятия в социальной сети. Лучшие изображения объявят 1 декабря, а победители конкурса получат ценные призы", - рассказал гендиректор "Мосгортранса" Евгений Михайлов.

Кроме того, для пользователей проекта "Активный гражданин" по пути следования колонны будут доступны точки "чекин". Отметившись, москвичи получат дополнительные баллы в системе электронных референдумов.

Ранее руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил, что парады общественного ретро-транспорта будут проводить в Москве каждый год.

"Раз в год москвичи смогут увидеть старейшие образцы троллейбусов, посмотреть на исторические автобусы и трамваи. Уверен, ретро-парады наземного транспорта станут хорошей московской традицией", - отметил Ликсутов.

Он напомнил, что августовский парад ретро-автобусов в честь 90-летия московского автобуса посетили 30 тысяч человек, а парад в честь 115-летия трамвайного движения - 100 тысяч горожан.

Предстоящий парад ретротроллейбусов. Фото: mosgortrans.ru

Напомним, парад ретро-автобусов прошел в Москве 9 августа. Колонна из 15 автобусов, самому старшему из которых почти 100 лет, стартовала от дома №1 по Ленинградскому шоссе и отправилась по Тверской улице через Садовое кольцо на проспект Сахарова, где все желающие смогли полюбоваться старыми автобусами и машинами нового образца.