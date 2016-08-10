Форма поиска по сайту

10 августа 2016, 11:08

Транспорт

Здоровье водителей общественного транспорта начнут отслеживать онлайн

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Мосгортранс протестирует систему онлайн-контроля за состоянием здоровья водителей. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе предприятия.

К системе в течение трех месяцев будут подключены 12 водителей автобусов, троллейбусов и трамваев. При ухудшении физического состояния или стрессе предупреждающие сигналы будут поступать как в кабину водителя, так и на пульт дежурного.

Это позволит своевременно реагировать на любые отклонения, зафиксированные системой. Необходимое оборудование установят на четырех трамваях, а также трех троллейбусах и трех автобусах.

Для получения максимально точных данных испытания пройдут в четыре этапа. За это время водители не только смогут привыкнуть к датчикам, но и получат по итогам испытаний индивидуальные рекомендации. Результаты пилотного проекта будут представлены на выставке "ЭкспоСитиТранс" в конце ноября.

