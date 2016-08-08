Форма поиска по сайту

Новости

08 августа 2016, 10:52

Транспорт

В Москве появится 300 новых трамваев к 2019 году

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Мосгортранс объявил конкурс на поставку 300 новых низкопольных трамваев, сообщает пресс-служба перевозчика.

Поставки будут проходить в три этапа в течение 2017-2019 годов – по 100 вагонов ежегодно. Сервисное обслуживание и ремонт вагонов будет осуществляться самим подрядчиком. Данные услуги поставщик будет оказывать в течение 30 лет.

Трамваи должны быть полностью приспособленными для перевозки маломобильных граждан, а также оборудованными системами кондиционирования и отопления, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией.

Обязательным условием участия в конкурсе является размещение в течение ближайших лет большей части производства на территории Таможенного союза.

За последние 5 лет в столице отремонтировано свыше 140 километров трамвайных путей. Еще 50 километров планируется отремонтировать до конца 2016 года. Новые рельсы укладывают с применением шумопоглощающих технологий, что позволяет сделать движение вагонов более комфортным для пассажиров.

Главное

