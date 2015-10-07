Ларьки по продаже билетов закроют из-за их неэффективности

Фото: ТАСС/Астапкович Владимир

В Москве планируется закрывать ларьки по продаже билетов из-за их неэффективности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на генерального директора "Мосгортранса" Евгения Михайлова.

По его словам, ларьки стали неэффективными из-за большого роста альтернативных точек по продаже билетов.

Ранее сообщалось, что на остановках наземного транспорта появятся несколько сотен автоматов по продаже билетов. Часть устаревших киосков уже прекратили работу.

В автоматах можно будет приобрести любой билет на все виды транспорта. По словам Евгения Михайлова, пользоваться ими будет намного удобнее, чем обращаться в киоск. Они станут принимать и наличные, и банковские карты.

Всего на остановках планируют поставить 300 таких автоматов, а в вестибюлях метро появится еще 70. При этом сохранится возможность покупать билеты непосредственно у водителя.

Напомним, Мосгортранс в этом году запланировал убрать с остановок 450 киосков по продаже билетов с кассирами.

Планировалось убрать и утилизировать билетные киоски с истекающим сроком службы, а также те, что стоят в местах с низким пассажиропотоком.