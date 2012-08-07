Мосгортранс отменяет маршрут троллейбуса № 69

ИТАР-ТАСС

С 10 августа отменяется маршрут троллейбуса № 69, следовавшего от остановки "Петровские ворота" до остановки "ВДНХ (южный вход)".

Как отмечает пресс-служба ГУП "Мосгортранс", отмена произошла в связи с дублированием трассы маршрутами троллейбуса №№ 13, 15.

Еще одно изменение в работе общественного транспорта произойдет 11 августа. На маршруте автобуса № 59к при следовании к станции метро "Авиамоторная" вводится дополнительная остановка "Красноказарменный проезд". Она появится между существующими остановками "Улица Лефортовский Вал" и "Станция метро "Авиамоторная".

Напомним также, что с 7 августа вводятся изменения в маршруты автобусов №№ 248, 654, 798, курсирующих на северо-западе столицы.