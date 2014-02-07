Форма поиска по сайту

07 февраля 2014, 19:00

Транспорт

Часть маршрутов в ВАО и ЮВАО хотят передать коммерческим перевозчикам

Мосгортранс рассматривает возможность передачи коммерческим перевозчикам части маршрутов в Восточном и Юго-Восточном округах, сообщил первый заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Борис Ткачук.

"Если проект передачи части маршрутов Мосгортранс коммерческим перевозчикам будет развиваться и расширяться, мы будем это только приветствовать. Сегодня зону для передачи маршрутов ищут. Наверное, это будет восток и юго-восток", - сказал Ткачук.

Он отметил, что пилотный проект уже год работает на территории Северного округа в районе метро "Динамо" по маршруту №22. Благодаря передаче этого маршрута коммерческому перевозчику удалось высвободить около 10 автобусов.

"Передача части маршрутов коммерческим перевозчикам происходит на правилах Мосгортранса. (Необходимо - ред.) чтобы они имели свой подвижной состав, чтобы он был такой же чистоты, такой же обеспеченности безопасности, проверяется подготовка водителей, движение по расписанию. Мы их контролируем каждый день", - добавил Ткачук.

