Маршрут №822 отменили на период летних каникул

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Отменен автобус маршрута №822 "Метро "Бульвар Рокоссовского" — Яузская аллея", сообщается на сайте Мосгортранса.
Изменения продлятся до конца лета – 1 сентября автобусы вернут на линию.
Для проезда по временно отмененному маршруту можно воспользоваться действующим автобусом №75.
Ранее m24.ru сообщало, что в столице по просьбам жителей запустили три новых автобусных маршрута. С начала июля в городе работают:
- № С6 – от Юрловского проезда до центра госуслуг в районе Отрадное на Крапольской улице;
- № 252 – от метро "Митино" и до станции "Планерная";
- №234 – от улицы Васильцовский Стан до метро "Текстильщики".
Сайты по теме