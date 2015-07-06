Форма поиска по сайту

06 июля 2015, 08:26

Маршрут №822 отменили на период летних каникул

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Отменен автобус маршрута №822 "Метро "Бульвар Рокоссовского" — Яузская аллея", сообщается на сайте Мосгортранса.

Изменения продлятся до конца лета – 1 сентября автобусы вернут на линию.

Для проезда по временно отмененному маршруту можно воспользоваться действующим автобусом №75.

Ранее m24.ru сообщало, что в столице по просьбам жителей запустили три новых автобусных маршрута. С начала июля в городе работают:

  • № С6 – от Юрловского проезда до центра госуслуг в районе Отрадное на Крапольской улице;
  • № 252 – от метро "Митино" и до станции "Планерная";
  • №234 – от улицы Васильцовский Стан до метро "Текстильщики".

Новые маршруты транспорта в Москве

