В Восточном округе столицы меняются маршруты некоторых трамваев

ИТАР-ТАСС

В Москве на Нижней Красносельской и Бауманской улицах, а также на улице Стромынка проводится капитальный ремонт трамвайных путей. В связи с этим изменяется движение маршрутов трамвая №№ 4, 7, 13, 24, 33, 37, 45, 50, информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

В сообщении уточняется, что с 4 августа 2012 года трамваи будут следовать:

№ 4 - от станции метро "Сокольники" через Богородское и станции метро "Улица Подбельского" своей трассой до станции метро "Преображенская площадь", далее к станции метро "Семеновская";

№ 7 - восстанавливается движение по постоянному маршруту от станции метро "Улица Подбельского" до станции метро "Новослободская" с частичным изменением: вместо Краснобогатырской улицы, Преображенской площади и улицы Стромынка по маршруту № 4 через Большую Оленью улицу;

№ 13, 33 - от станции метро "Преображенская площадь" к станции метро "Семеновская" вместо станции метро "Сокольники";

№ 45 - от улицы Радио вместо станции метро "Сокольники" по маршруту трамвая № 24 до Курского вокзала;

№ 50 - отменяется.

Для удобства пассажиров организуется маршрут автобуса № 050 "Каланчевская улица - Станция метро "Авиамоторная" с трассой следования: Каланчевская улица - Станция метро "Комсомольская" - Краснопрудная улица - Нижняя Красносельская улица - Спартаковская улица - Станция метро "Бауманская" - Бауманская улица - Улица Радио - Красноказарменная улица - Станция метро "Авиамоторная".

Предусмотрены остановки по существующим трамвайным остановкам на Нижней Красносельской улице и Бауманской улице и с остановками по существующим троллейбусным остановкам - по остальным улицам, уточнили в компании.