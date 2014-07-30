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Происшествия

30 июля 2014, 04:10

Мосгорсуд огласит приговор руководителям террористической организации

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Здание Мосгорсуда. Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд в среду, 30 июля, огласит приговор руководителям и участникам террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения), передает МИА "Россия сегодня".

На скамье подсудимых находится четыре человека - Шамиль Исмаилов, Сайпулу Курбанов, Зикрулохон Рахмонджиев, Азизбек Инамов. Им предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия, создании экстремистского сообщества, содействии террористической деятельности и покушении на насильственный захват власти. Прокурор просит назначить им наказание в виде заключения на сроки от 10 до 14 лет.

По данным следствия, подсудимые готовились к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя России, организовывали подпольные ячейки и вооружали участников запрещенной организации.

В ноябре 2012 года сотрудники ФСБ выявили места проживания участников "Хизб ут-Тахрир" и при обысках изъяли экстремистскую литературу. Были задержаны 18 граждан России и Таджикистана, пятеро из которых были непосредственными лидерами российской и московской ячеек организации.
При обысках были изъяты, предположительно, заготовки фальшивых денег (1 миллион долларов и 2 миллиона евро), а также литература международной террористической организации и электронные носители с агитационно-пропагандистскими материалами в снимаемых в Москве квартирах, в том числе недалеко от транспортных объектов федерального значения. Деятельность "Хизб ут-Тахрир" в России была признана террористической и запрещена в 2003-м году.

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